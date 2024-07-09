В России научились получать бионефть из тростника

Исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива (бионефти) путем гидротермальной конверсии биомассы тростника обыкновенного. Об этом «Газете.Ru» рассказали в БФУ.

В условиях истощения природных ресурсов и полезных ископаемых, а также обострения глобальных экологических проблем, связанных с выбросами парниковых газов, устойчивое технологическое развитие требует рационального управления ресурсами и сокращения объема отходов.

«Наше исследование показало, что биомасса P. australis или тростника обыкновенного обладает оптимальными теплофизическими свойствами, имея зольность 7,6% и отличные теплофизические свойства. Это означает, что тростник может стать ценным сырьем для производства биотоплива», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

В ходе исследования ученые установили режимы производства бионефти и оценили свойства топлива, полученного из биомассы тростника, включая содержание легкокипящих фракций и коксового остатка. Было обнаружено, что величина выхода топлива из биомассы тростника коррелирует с качеством бионефти.

«Получение биотоплива из водных растений является одним из перспективных направлений переработки растительной биомассы. Это может стать важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию и снижению зависимости от ископаемых видов топлива. Кроме того, использование водных растений в качестве сырья для биотоплива позволит сократить выбросы парниковых газов и защитить окружающую среду», – отметил Сухих.

Результаты исследования открывают новые возможности для производства экологически чистого биотоплива из возобновляемых источников и могут способствовать решению проблемы глобального изменения климата на планете и истощения природных ресурсов.

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