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В России научились получать бионефть из тростника

В БФУ создан способ получения бионефти из тростника

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Brendan McDermid/Reuters

Исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива (бионефти) путем гидротермальной конверсии биомассы тростника обыкновенного. Об этом «Газете.Ru» рассказали в БФУ.

В условиях истощения природных ресурсов и полезных ископаемых, а также обострения глобальных экологических проблем, связанных с выбросами парниковых газов, устойчивое технологическое развитие требует рационального управления ресурсами и сокращения объема отходов.

«Наше исследование показало, что биомасса P. australis или тростника обыкновенного обладает оптимальными теплофизическими свойствами, имея зольность 7,6% и отличные теплофизические свойства. Это означает, что тростник может стать ценным сырьем для производства биотоплива», – рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования, заведующий лабораторией микробиологии и биотехнологий БФУ Станислав Сухих.

В ходе исследования ученые установили режимы производства бионефти и оценили свойства топлива, полученного из биомассы тростника, включая содержание легкокипящих фракций и коксового остатка. Было обнаружено, что величина выхода топлива из биомассы тростника коррелирует с качеством бионефти.

«Получение биотоплива из водных растений является одним из перспективных направлений переработки растительной биомассы. Это может стать важным шагом на пути к устойчивому экономическому развитию и снижению зависимости от ископаемых видов топлива. Кроме того, использование водных растений в качестве сырья для биотоплива позволит сократить выбросы парниковых газов и защитить окружающую среду», – отметил Сухих.

Результаты исследования открывают новые возможности для производства экологически чистого биотоплива из возобновляемых источников и могут способствовать решению проблемы глобального изменения климата на планете и истощения природных ресурсов.

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