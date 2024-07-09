Названы симптомы избытка фтора в организме

Усталость и раздражительность, проблемы с сердцем, боль в костях и суставах, диарея, а также пятна на зубах и разрушение эмали могут указывать на переизбыток фтора в организме, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

Фтор принято называть союзником в борьбе за здоровье зубов, он помогает укреплять эмаль и предотвращать кариес. Однако его избыток негативно влияет на работу всего организма. Фторная интоксикация может развиваться как при чрезмерном поступлении фтора извне (из воды, пищи, воздуха), так и при нарушениях его выведения из организма.

«Первыми тревожными звоночками могут стать общая слабость, быстрая утомляемость, боли и судороги в мышцах. Вы можете ощущать недомогание, головные боли, расстройство сна. Эти симптомы не специфичны и могут указывать на разнообразные проблемы со здоровьем, но при хронической фторной интоксикации они, как правило, сопровождаются более характерными проявлениями. Одним из таких симптомов является боль в костях и суставах. Избыток фтора приводит к чрезмерному накоплению минеральных солей, что вызывает воспаление и деформацию костей», – рассказала врач.

Также избыток фтора может оказать выраженное воздействие на состояние зубов, сначала появляются белесоватые пятна или полосы на эмали. Впоследствии дефекты эмали могут прогрессировать – вплоть до ее почти полного разрушения.

«Избыток фтора в организме неизбежно сказывается и на работе желудочно-кишечного тракта. Одним из частых симптомов флюороза (болезнь из-за избытка фтора) является диарея, которая может быть обусловлена как раздражением слизистой оболочки желудка и кишечника, так и нарушением всасывания питательных веществ», – рассказала врач.

Кроме того, при избытке фтора могут возникнуть проблемы с сердцем и сосудами. Избыток фтора может приводить к повышению артериального давления, развитию гипертонии, нарушению ритма сердца (аритмии) и ишемической болезни сердца.

«Токсическое воздействие фтора не обходит стороной и нервную систему человека. Одним из ранних симптомов флюороза являются головные боли, головокружение и нарушение сна. Со временем могут присоединяться и другие неврологические расстройства - повышенная раздражительность, апатия, снижение памяти и концентрации внимания», – заключила врач.

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