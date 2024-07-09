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Названы неочевидные продукты, помогающие ослабить похмелье

Daily Mail: фрукты помогают предотвратить похмелье

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Freepik.com

Фруктоза — сахар, который естественным образом содержится во фруктах, может повысить уровень глюкозы и сократить количество алкоголя в крови, помогая смягчить потенциальное похмелье. Об этом изданию Daily Mail рассказала Ронда Патрик, диетолог и биохимик из США.

По словам врача, фрукты нужно употреблять до, а не после предполагаемого застолья. Дело в том, что фруктовый сахар, содержащийся в них, может сократить время, в течение которого организм избавляется от алкоголя, почти вдвое. Лучше всего с этой задачей справляются бананы, виноград и арбуз.

Диетолог объяснила, что, когда организм усваивает алкоголь, он вырабатывает токсичное соединение, называемое ацетальдегидом. Ацетальдегид выступает основной причиной воспаления, обезвоживания и окислительного стресса (формы повреждения клеток), приводящего к таким симптомам, как головная боль, тошнота и усталость. Фрукты способствуют более быстрому выведению этого вещества и улучшению самочувствия.

Также они помогают восстановить водно-электролитный баланс — определенное соотношение в организме электролитов (проводящих ток химических соединений) и жидкости. Нарушение этого соотношения возникает при недостатке или избытке в организме воды и жизненно важных электролитов — калия, магния, натрия, кальция. В случае злоупотребления алкоголем чаще возникает дегидратация (обезвоживание), которое может быть причиной слабости, головной боли и спутанности сознания.

Ранее была названа лучшая каша для избавления от похмелья.

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