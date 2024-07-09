Названы самые полезные для памяти продукты

По словам врачей Клиники Мейо (медицинского и исследовательского центра в США), к самым полезным для памяти продуктам относятся ягоды, овощи, цельные злаки, бобовые, морепродукты, оливковое масло, травы и специи. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

По словам специалистов, черника, виноград и арбуз богаты антиоксидантами, веществами, которые могут защитить мозг от окислительного повреждения и предотвратить преждевременное старение и слабоумие. В чернике в особенности много антоцианов и других флавоноидов, которые могут улучшать работу мозга, а в арбузе высокая концентрация ликопина — мощного природного вещества, защищающего клетки и укрепляющего иммунитет.

Врачи добавили, что в авокадо, оливковом масле, рыбе и морепродуктах много мононенасыщенных жиров, которые улучшают функцию памяти и помогают повысить уровень «хорошего» (не формирующего бляшек) холестерина в крови. Эти продукты также богаты жирными кислотами омега-3 и витамином В12, снижающими уровень триглицеридов в крови, улучшающими здоровье сосудов, помогающими снизить кровяное давление и свертываемость крови. Эти питательные вещества также предотвращают потерю памяти.

Семена какао, розмарин и мята являются богатым источником флавоноидных антиоксидантов, которые особенно важны для предотвращения повреждения сосудов оседающим на их стенках холестерином ЛПНП, защиты слизистой оболочки артерий и предотвращения образования тромбов. Какао также содержит аргинин, соединение, которое расширяет кровеносные сосуды и обеспечивает лучший (в том числе мозговой) кровоток.

Эксперты Клиники Мейо отметили, что семена кунжута выступают источником аминокислоты тирозина, которая используется для выработки дофамина, нейромедиатора, отвечающего за поддержание мозга в тонусе и остроту памяти.

Не стоит забывать о потреблении бобовых и цельных злаков. Пшеничные хлопья, кускус, нут, овсянка, сладкий картофель и черная фасоль — это примеры сложных углеводов. Поскольку клетки мозга работают на глюкозе, полученной из углеводов, и не накапливают ее в избытке, они нуждаются в постоянном ее поступлении. Метаболизм (переработка) сложных углеводов занимает больше времени, поэтому они могут обеспечивать мозг энергией в течение длительного времени, Кроме того, они богаты фолиевой кислотой, витамином группы В, улучшающим память.

Ранее был найден фактор, на 85% ускоряющий возрастное ухудшение памяти и мышления.