Ученые нашли недалеко от Земли «адскую» экзопланету, пахнущую тухлыми яйцами

Команда американских астрономов из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений открыла недалеко от Земли необычную экзопланету HD 189733 b с крайне суровыми условиями среды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

HD 189733 b представляет собой газовый гигант, расположенный в 64 световых годах от нашего мира в созвездии Лисички. Он находится в 13 раз ближе к своей родной звезде, чем Меркурий относительно Солнца, из-за чего температура поверхности «адской» планеты достигает 925 °C.

Как показали наблюдения, на планете, по всей видимости, идут дожди из расплавленного стекла, которые разносятся ветрами на скорости 800 километров в час, что в три раза быстрее самых сильных ураганов на Земле.

Команда проанализировала атмосферу HD 189733 b с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и выяснила, что газовый гигант насыщен сероводородом — токсичным и горючим бесцветным газом, который имеет характерный запах тухлых яиц.

Астрономы отметили, что сероводород очень редко обнаруживается за пределами Солнечной системы в значимых количествах.

По словам астрономов, HD 189733 b вряд ли может быть пристанищем внеземной жизни из-за инфернальных температур и погодных условий, однако находящиеся в ее атмосферы соединения серы критически важны для существования организмов.

Ранее исследователи космоса нашли похожую на Землю планету на орбите необычайно холодной звезды.