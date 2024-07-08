Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли недалеко от Земли «адскую» экзопланету, пахнущую тухлыми яйцами

Nature: в 64 световых годах от Земли находится планета с атмосферой из сероводорода

close
100%
NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)

Команда американских астрономов из Университета Джона Хопкинса и других научных учреждений открыла недалеко от Земли необычную экзопланету HD 189733 b с крайне суровыми условиями среды. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

HD 189733 b представляет собой газовый гигант, расположенный в 64 световых годах от нашего мира в созвездии Лисички. Он находится в 13 раз ближе к своей родной звезде, чем Меркурий относительно Солнца, из-за чего температура поверхности «адской» планеты достигает 925 °C.

Как показали наблюдения, на планете, по всей видимости, идут дожди из расплавленного стекла, которые разносятся ветрами на скорости 800 километров в час, что в три раза быстрее самых сильных ураганов на Земле.

Команда проанализировала атмосферу HD 189733 b с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» и выяснила, что газовый гигант насыщен сероводородом — токсичным и горючим бесцветным газом, который имеет характерный запах тухлых яиц.

Астрономы отметили, что сероводород очень редко обнаруживается за пределами Солнечной системы в значимых количествах.

По словам астрономов, HD 189733 b вряд ли может быть пристанищем внеземной жизни из-за инфернальных температур и погодных условий, однако находящиеся в ее атмосферы соединения серы критически важны для существования организмов.

Ранее исследователи космоса нашли похожую на Землю планету на орбите необычайно холодной звезды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами