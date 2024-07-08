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Врачи рассказали, как не набрать вес в отпуске

MedicalXpress: планирование перекусов в отпуске помогает избежать набора веса

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Планирование перекусов, употребление богатой клетчаткой пищи и отсутствие строгих диетических ограничений помогает избежать набора веса в отпуске. Об этом изданию MedicalXpress рассказали диетологи из США Кэти Криг и Мариса Мур.

Диетологи отметили, что по приезде в другую страну или город во время отпуска не стоит пытаться придерживаться
«идеального» рациона. Малейшее отклонение от него может стать причиной чувства вины, тревоги и плохого настроения — провокаторов дальнейших перееданий. По словам врачей, в поездках иногда можно баловать себя местными блюдами.

По словам доктора Криг, одним из первых шагов с сохранению стройности является планирование перекусов. Важно отдавать предпочтение пище, богатой клетчаткой (полезными растительными волокнами) или белком. К таким продуктам относятся цельнозерновые крекеры, твердые овощи (такие как сельдерей или морковь) фрукты и несоленый попкорн, семечки, орехи, яйца и сыр. Диетолог отметила, что наличие перекуса в чемодане или рюкзаке помогает бороться с соблазном наесться сладкого или заказать лишнего в ресторане.

Мариса Мур отметила, что варианты для здорового перекуса можно попытаться найти как в круглосуточных магазинах, так и в минимаркетах на заправочных станциях. Диетолог рекомендует отдавать предпочтение фруктам, однако при их отсутствии в ассортименте фигуре и здоровью не навредят упакованные мюсли, сухофрукты и орехи.

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