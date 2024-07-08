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Ученые выяснили, какой механизм скрыт в основе старения клеток

Cell Metabolism: белок AP-1 выступает главным регулятором молекулярного старения

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Ученые из Университета Квинсленда и Калифорнийского университета обнаружили, что процесс изменения активности генов от рождения до старости регулируется особым белком-активатором AP-1. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

Ученые объяснили, что определенные гены отвечают за процессы взросления, роста и старения людей. Они уточнили, что особые регуляторы контролируют активацию и инактивацию генов в каждой клетке подобно дирижеру, управляющему оркестром. «Включение» некоторых генов характерно для молодого возраста, а их ослабление свидетельствует о естественном старении.

В ходе исследования ученые обнаружили, что «приглушать» определенные гены или повышать их экспрессию может белок-активатор под названием AP-1. Исследователи предположили, что именно он обладает способностью запускать процесс старения во всех типах клеток. По словам ученых, AP-1 активируется не только в связи со свойственным людям изнашиванием организма, но и по причине стрессов и воспалительных процессов. Это значит, что ускоренное старение может быть результатом ухудшения состояния здоровья или воздействия неблагоприятной окружающей среды.

По словам ученых, их открытие позволяет лучше понять, что лежит в молекулярной основе процесса старения. Исследователи предположили, что препараты, подавляющие AP-1, могут поспособствовать повышению продолжительности жизни и сохранению здоровья в пожилом возрасте.

Ранее был найден фактор, на 85% ускоряющий возрастное ухудшение памяти и мышления.

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