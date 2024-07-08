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Ученые подсчитали, в каких городах России в 2024 году родится меньше всего детей

Ингосстрах: в 2024 году в Москве и Санкт-Петербурге родится меньше всего детей

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Shutterstock

В 2024 году на свет появится 1,21 млн новорожденных. При этом больше всего детей с высокой вероятностью родится в Махачкале, а меньше всего — в Москве и Санкт-Петербурге. К таким выводам пришли ученые из Финансового университета при Правительстве РФ, которые провели исследование при поддержке сети клиник «Будь Здоров» по заказу «Ингосстраха». Об этом сообщается в пресс-релизе СПАО «Ингосстрах».

Исследование приурочено ко Дню семьи, любви и верности — празднику, который отмечается восьмого июля. Научная работа охватывает свыше 9,5 тысячи респондентов из 37 городов России. В ходе социологического опроса ученые установили, что рождаемость в 2024 году будет неравномерной. По подсчетам исследователей, к концу года в России появится 1,21 млн новорожденных.

При этом у 12% жителей Махачкалы есть родные, друзья или знакомые, которые в ближайшее время ожидают рождения ребенка, у 10% — в Астрахани и в Набережных Челнах. Среди респондентов остальных городов этот показатель не превышал двузначной отметки. Наименьший результат продемонстрировали Москва (4%) и Санкт-Петербург (5%).

Согласно полученным данным, тренд на снижение рождаемости и числа бракосочетаний в 2024 году продолжится. По словам директора Института социально-экономических исследований Финуниверситета, доктора экономических наук Алексея Зубца, количество заключенных в 2024 году браков не превысит отметку в 900 тысяч. По данным Росстата, в 2023 году было зарегистрировано на 50 тысяч больше браков.

По мнению Алексея Зубца, в современном обществе рождение и воспитание детей превратилось в серьезное обременение, которое обычно ложится на плечи женщины. Именно с этим связано снижение количества детей в семье и появление большого количества бездетных пар. Доктор экономических наук отметил, что для преодоления малодетности общество должно терпимо относиться к тому, что рождение детей в семьях сдвигается на более поздние сроки — будущим родителям нужно время для решения проблем с жильем и финансами.

Ранее ученые выяснили, что агрессивные дети стареют быстрее сверстников.

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