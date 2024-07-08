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Ученые выявили нейроны, «подавляющие» чувство голода

Science: активация сетей нейронов в дорсомедиальном гипоталамусе подавляет голод

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Джейсон Кирк и Куин Нгуен/Nikon Small World Photomicrography

Ученые Медицинского колледжа при Сеульском национальном университете (Южная Корея) установили, что нейронные цепи в области мозга под названием дорсомедиальный гипоталамус могут подавлять чувство голода. Именно они активизируются при использовании препаратов для похудения, таких как Оземпик. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые объяснили, что препараты для похудения и терапии нового поколения, такие как Оземпик, являются агонистами рецептора GLP-1. Они являются аналогами глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), одного из гормонов класса инкретинов, которые продуцируются в кишечнике после приема пищи и стимулируют выработку инсулина. GLP-1 играет важную роль в передаче мозгу сигналов о чувстве сытости после еды и обеспечении так называемого предварительного насыщения.

Исследование с участием людей, страдающих ожирением, показало, что в основе механизма снижения аппетита лежит активация нейронных цепей в дорсомедиальном гипоталамусе. Это «контролирующий центр» обработки информации, поступающей от других участков мозга — вентромедиального ядра и латерального гипоталамуса.

Дорсомедиальный гипоталамус обеспечивает регуляцию кровяного давления, сердцебиения, пищеварения и циркадных ритмов. Именно в этой области нейронные сети взаимодействуют с агонистами GLP-1, участвуя в кодировании предварительного насыщения и снижении тяги к сладкой и жирной пище.

По словам ученых, их открытие помогает структурировать информацию о работе агонистов GLP-1. Авторы научной работы надеются, что в будущем полученные результаты исследования поспособствуют усовершенствованию методов терапии ожирения.

Ранее ученые нашли в человеческом мозге центр выживания.

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