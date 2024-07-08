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Обнаружена водоросль, которая несет угрозу мидиям в Черном море

ФИЦ ИнБЮМ: зеленая микроводоросль-паразит несет угрозу мидиям в Черном море

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Shutterstock/MintImages

Ученые ФИЦ ИнБЮМ обнаружили, что паразит двустворчатых моллюсков — зеленые микроводоросли Coccomyxa parasitica— несут потенциальную угрозу морской культуре региона из-за распространения в Черном море. Об этом «Газете.Ru» рассказали в офисе национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России.

Все большую угрозу для двустворчатых моллюсков приобретают недавно обнаруженные у ряда представителей инвазии зеленых микроводорослей рода Coccomyxa. В России они становятся насущной проблемой для Приморского края, где наблюдается массовое поражение промысловых моллюсков – мидии, гребешка, анадары.

«Эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков. Принимая во внимание прогрессирующее число сообщений о заражении этими водорослями новых промысловых видов и отсутствие на сегодняшний день каких-либо программ, нацеленных на выявление этой патогенной микроводоросли, есть основания опасаться дальнейшего распространения паразита, что особенно тревожно для нашего региона», — сообщила «Газете.Ru» старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Элина Челебиева.

В рамках проекта ученые проведут оценку восприимчивости гидробионтов к патогену, а также возможности экспансии паразитической микроводоросли в промысловые районы черноморского побережья Крыма. Результаты могут стать основой для последующих рекомендаций к выявлению, контролю и профилактике патогенной инвазии Coccomyxa у морских гидробионтов, что позволит обеспечить экологическую безопасность для морских хозяйств полуострова.

«Оценка границ адаптационного потенциала зеленой микроводоросли Coccomyxa parasitica необходима как для изучения особенностей ее биологии, так и для прогнозирования распространения паразита по разным климатическим районам Мирового океана. Полученная культура микроводоросли является основой для ее дальнейшего изучения в контексте факторов патогенности и устойчивости к колебаниям среды», — отмечает исполнитель проекта, научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Екатерина Кладченко.

Работа ученых была поддержана грантом РНФ.

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