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Врач рассказала, почему опасно игнорировать отеки ног

Daily Mail: отеки ног могут сигнализировать о проблемах с почками или печенью

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Depositphotos

Отеки ног, которые не уменьшаются в течение длительного времени, могут сигнализировать о сердечной недостаточности, а также о проблемах с почками или печенью. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский терапевт Элли Кэннон.

Врач рассказала, что отеки могут естественным образом формироваться после длительного авиаперелета или в образовываться в жаркую погоду в связи с длительным пребыванием в сидячем положении и расширением сосудов, необходимым для терморегуляции. Такие отеки не представляют угрозы здоровью и быстро «проходят». Однако в некоторых случаях скопление жидкости в тканях может быть признаком опасных патологий.

Кэннон уточнила, что формирование отеков может быть симптомом сердечной недостаточности. Сердечная недостаточность — это неспособность сердца к нормальному наполнению и опорожнению, приводящая к нарушению кровоснабжения других органов и тканей. Скопление большего объема крови в ногах происходит из-за того, что сердечная недостаточность не позволяет ей циркулировать постоянно.

Другой возможной причиной отеков выступают сбои в работе почек или печени. При проблемах с мочевыделительной системой, центром которой являются почки, нарушаются механизмы регулирования водно-солевого баланса. Результатом становится скопление жидкости в организме. Отек ног (чаще всего в области лодыжек) может возникать при повреждениях печени из-за неспособности органа производить необходимые для нормального водного обмена белки.

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