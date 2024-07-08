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Названы вредные привычки, ухудшающие ночной сон

DailyMail: кардиотренировки, острая пища и алкоголь вечером снижают качество сна

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В вечернее время для обеспечения нормального качества сна стоит воздержаться от употребления алкоголя, острой и сладкой пищи, а также выполнения кардиотренировок. Об этом изданию Daily Mail рассказал доцент кафедры медицины сна при Медицинской школе Маунт-Синай (США) Анкит Парекх.

По словам врача, поздний прием пищи (после восьми вечера) может стать причиной увеличения веса и повышения риска ожирения. Неподходящий ужин также способен ухудшить сон. Парекх объяснил, что употребление острой или жирной пищи за несколько часов до сна может привести к расстройству желудка, известному как изжога. Дело в том, что слишком ранний переход в положение лежа после приема пищи способствует забросу содержимого желудка в пищевод и появлению клинических симптомов — отрыжки, боли и жжения в груди.

За несколько часов до сна также рекомендуется отказаться от сладкого и алкоголя. Такие продукты и напитки обладают стимулирующим действием, которое может затруднить засыпание и привести к частым ночным пробуждениям. По этой причине Парекх советует воздержаться и от кофе. Его стимулирующий, «бодрящий» эффект длится долго — он сохраняется в течение примерно шести часов после употребления.

Доктор подчеркнул, что после семи часов вечера необходимо соблюдать физический покой. В частности, нужно избегать кардиотренировок — занятий, направленных на укрепление сердечно-сосудистой системы. Бег, плавание, езда на велосипеде и интенсивная аэробика повышают частоту сердечных сокращений и температуру тела, что положительно сказывается на здоровье в целом, но может затруднять засыпание.

Ранее была найдена связь между сном и ожирением.

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