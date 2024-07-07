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Россиянам рассказали о самой опасной стадии опьянения

Нарколог Холдин: нарушенная координация — признак самой опасной стадии опьянения

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Вторая стадия опьянения, на которой у человека нарушена координация движения, — самая опасная. Об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

Отравление алкоголем имеет несколько фаз. Для первой характерны возбуждение, расширение зрачков, покраснение кожи, излишняя разговорчивость, жестикуляция. Следующая фаза — самая опасная.

«У человека нарушается координация движений, появляется шаткая походка, сонливость и заторможенность, иногда может появляться агрессия. Человек не может адекватно оценить ситуацию. Именно поэтому может сесть за руль и спровоцировать серьезное ДТП. При тяжелой форме отравления сознание отключается, речь становится бессвязной, человек почти не реагирует на внешние раздражители», — рассказал Виталий Холдин.

Врач отметил, что при тяжелом опьянении требуется помощь врачей, иначе возможны кома и летальный исход. Также он отметил, что в жаркую погоду риск отравления выше, так как человек может выпить больше из-за жажды.

До этого врач рассказала, что сладкий алкоголь наносит двойной удар по печени, способствуя ее разрушению и ожирению.

Ранее врач перечислил неочевидные признаки злоупотребления алкоголем.

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