Девушку подключили к ИВЛ из-за болезни вейперов

19-летнюю девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за вейпинга они стали выглядеть как «разбитое стекло», сообщает Daily Mail.

Пациентка обратилась в отделение неотложной помощи с аномально высоким давлением, пульсом 120 ударов в минуту, затрудненным дыханием, лихорадкой и дефицитом кислорода в крови. Первоначально ей диагностировали тяжелую бактериальную пневмонию. Антибиотики не помогли ей, и врачи провели дополнительное обследование. Оно показало, что легкие были наполнены жидкостью и повреждены.

Врачи выяснили, что девушка долгое время употребляла электронные сигареты. Тогда они поменяли диагноз на повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга (EVALI). Пациенты обычно хорошо реагируют на лечение стероидами — препаратами, подавляющими воспаление, например, преднизолоном. Девушка поправилась после терапии и отказалась от электронных сигарет. Врачи предупредили ее о высоком риске рецидива EVALI.

Ранее ученые выяснили, что курение ускоряет возрастное ухудшение памяти и мышления на 85%.