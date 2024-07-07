Врачи назвали самый полезный десерт

В мороженом больше кальция и белка, чем в других десертах. Кроме того, оно содержит оптимальное количество жиров и не провоцирует сильных «скачков» сахара в крови. Об этом изданию Daily Mail рассказали диетологи из США Шелли Боллс и Стефани Ван'т Зелфден.

Доктор Боллс отметила, что две трети чашки молочного мороженого содержат около 12% от рекомендуемой для взрослого человека суточной нормы кальция. Кальций — один из самых важных макроэлементов. Он отвечает за прочность мышц, костей и зубов. Кроме того, в некоторых видах мороженого содержится около шести граммов белка на порцию. Примерно такое же количество входит в состав одного яйца.

Врачи также отметили, что, благодаря оптимальному сочетанию жиров и белков мороженое не провоцирует слишком резкого увеличения концентрации глюкозы в крови. Предотвращение таких колебаний уровня сахара снижает риск развития диабета и болезней сердца.

Однако, по словам диетологов, чрезмерно увлекаться мороженым не стоит. Несмотря на его очевидные преимущества перед другими десертами, количество сахара в этом прохладном лакомстве остается высоким. По этой причине рекомендуется заменять ими более калорийные и сладкие блюда, тщательно отслеживая размеры порций.

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