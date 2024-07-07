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Оземпик может снижать риск развития десяти видов рака, выяснили ученые

Daily Mail: Оземпик может снизить риск десяти видов рака, связанных с ожирением

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Shutterstock

Оземпик, лекарство для людей с диабетом и ожирением, может снизить риск десяти типов рака. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые проанализировали данные 1,6 млн пациентов с диабетом 2-го типа, средний возраст которых составлял 60 лет. Часть из них принимала агонисты ГПП-1, к которым относится Оземпик. Другим пациентам назначили инсулин или метформин. Данные о них собирали в течение 15 лет.

У тех, кто принимал инсулин, более чем в два раза чаще находили опухоли поджелудочной железы, кишечника, желчного пузыря и оболочек мозга.

Оземпик был связан со снижением риска 10 из 13 видов рака, характерных для людей с ожирением. Наибольшее снижение риска наблюдалось при раке желчного пузыря: у пациентов, принимавших агонисты ГПП-1, вероятность развития этого заболевания была на 65% ниже по сравнению с группой инсулина. Риск рака поджелудочной у них был ниже на 59%, яичников — на 48%, рака толстой и прямой кишки — на 46%.

Риск рака щитовидной железы не снизился. До этого исследования на мышах и крысах показали, что агонисты ГПП-1 могут повысить риск медуллярного рака щитовидной железы. Ученые считают, что Оземпик может повышать риск этой опухоли. Однако требуется больше исследований.

Ранее ученые рассказали, как повысить шансы на здоровое старение.

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