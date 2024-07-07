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Россиянам рассказали, кому понадобятся будущие лекарства против болезни Паркинсона

Врач Алексеев: знать о своем риске болезни Паркинсона нужно для ее профилактики

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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Людям, чьи родственники страдали от болезни Паркинсона, нужно обсудить с врачом возможность генетического тестирования. Об этом «Вечерней Москве» рассказал терапевт, невролог Максим Алексеев.

Примерно в 15% случаев болезнь Паркинсона имеет наследственный характер. Известно о 18 генах, мутации в которых могут вызывать развитие болезни.

«Поэтому если среди ваших кровных родственников есть случаи болезни Паркинсона, есть смысл провести генодиагностику. Хотя врачи пока не могут достоверно профилактировать развитие этой болезни на данном этапе, знание своих особенностей позволит раньше начать лечение при развитии симптомов, а значит — продлить свою жизнь».

Врач добавил, что через 10–20 лет могут появиться лекарства для профилактики болезни Паркинсона. Они будут полезны людям с высоким риском заболевания. Сейчас причины развития болезни Паркинсона изучены не до конца, поэтому нет эффективного лечения. Однако известно, что болезнь приводит к дефициту вещества дофамина. Лекарства на его основе позволяют смягчить симптомы: тремор, заторможенность и другие.

Ранее ученые выяснили, что может на 85% ускорить возрастное ухудшение памяти и мышления.

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