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Названы пять лучших овощей для завтрака

Диетолог Дейдон: капуста, морковь, батат и шпинат — лучшие овощи для завтрака

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Shutterstock

Брокколи, шпинат, брюссельская капуста, морковь и батат — эти овощи помогут разнообразить завтрак и похудеть. Об этом сайту SheFinds рассказал терапевт и диетолог Пол Дейдон, сообщает «МК».

Брокколи обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение и нормализует уровень сахара в крови. Врач посоветовал добавлять ее в омлеты или яичницу. Другая капуста, брюссельская, обладает похожими свойствами.

Бета-каротин и пищевые волокна из моркови полезны для пищеварения. Ее можно натереть и добавить в йогурт или смузи, отметил диетолог.

Богатый железом и кальцием шпинат можно использовать в салатах или омлете.

Сладкий картофель батат обладает противовоспалительными свойствами, добавил врач. Высокое содержание клетчатки поддерживает здоровье пищеварительной системы и стабилизирует уровень сахара в крови.

До этого врач рекомендовал пить соки из трав (петрушки и эстрагона) в жару для защиты сосудов и утоления жажды.

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