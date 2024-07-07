Российские ученые заставили головастиков вилять хвостом при помощи света

Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из МФТИ, смогла дистанционно контролировать мышечные сокращения у головастиков при помощи оптогенетики, – они заставили их двигать хвостом при помощи света, – об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Для этого они применили вирусный белок-родопсин OLPVR1. Родопсины – распространенные мембранные белки. Они встречаются во многих живых организмах, от бактерий до человека. Хотя функции этих белков могут быть разными, они имеют общее свойство – работают при помощи света.

У млекопитающих OLPVR1 активизируется внутри клеток и вызывает увеличение концентрации кальция пропорционально яркости освещения. Такой функционал ранее не встречался среди родопсинов, что открывает новые возможности.

Ученые предположили, что данный процесс может способствовать стимуляции движения млекопитающих, так как для сокращения мышечной ткани необходим кальций. При работе мышц происходит выброс кальция, из-за чего мышцы и сокращаются. Это наблюдается практически у всех млекопитающих.

«Конечно, это лишь очередной шаг в развитии оптогенетики, но он наглядно показал, что мы можем влиять на поведение животных с помощью света. В целом, многие родопсины — это природные каналы, которые при освещении начинают пропускать через себя ионы в ту или иную сторону. Подобных каналов у нас в организме много, на них построена, в принципе, вся нервная система и потенциально, встраивая родопсины в различные ткани, мы сможем влиять на их функционал и жизнедеятельность, восстанавливая утраченные функции. Это основная задача оптогенетики и мы движемся в данном направлении», — рассказал «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории молекулярной клеточной биологии и оптогенетики МФТИ Всеволод Сударев.

В будущем такая технология может лечь в основу лечения различных видов параличей.

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