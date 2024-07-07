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Врач рассказал, сколько раз человек ходит в туалет для мочеиспускания в норме

Врач Белопольский: ходить в туалет для мочеиспускания нужно 6-10 раз в сутки

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В норме ходить в туалет для мочеиспускания нужно 6-10 раз в сутки. Если это число превышено, то можно говорить о частом мочеиспускании, которое может быть вызвано нарушением гормонального фона, заболеваниями мочевого пузыря, почек, а также некоторыми андрологическими, гинекологическими и эндокринными патологиями. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Причин частого мочеиспускания много. Это может быть не связанный с урологическими заболеваниями прием мочегонных препаратов, резкое переохлаждение, избыточное потребление жидкости, влияние психотравмирующих факторов. Это может быть связанное с заболеваниями мочевыводящей системы нарушение гормонального фона или различные заболевания у мужчин, – например, простатит или аденома простаты, заболевания мочевого пузыря, такие как цистит, мочекаменная болезнь, заболевания почек, уретриты, ИППП, а также некоторые андрологические, гинекологические и эндокринные патологии», – рассказал врач.

Также одним из основных и достаточно частых заболеваний, при котором наблюдается частое мочеиспускание, является стрессовое недержание мочи. Среди причин заболевания недостаточность сфинктеров мочевого пузыря и атрофия мышц органов тазового дна, перенесенные роды, гормональные возрастные нарушения.

«При частом мочеиспускании, а также при изменении цвета мочи необходимо обратиться к врачу урологу для своевременной диагностики и выявления причин. Как правило, подход к лечению индивидуальный и зависит как от степени поражения мочевыводящей системы, так и от многих других факторов. Лечение назначается на основании полученных результатов обследования», – рассказал врач.

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