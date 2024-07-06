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ВОЗ отнесла тальк к веществам, вероятно вызывающим рак

AFP: Всемирная организация здравоохранения признала тальк возможным канцерогеном

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Global Look Press

Международное агентство по изучению рака (МАИР) Всемирной организации здравоохранения отнесло тальк к веществам, вероятно вызывающим рак, а акрилонитрил — к вызывающим рак. Об этом сообщает AFP.

Тальк — природный минерал, добывают во многих частях мира. Он содержится в детской присыпке и многих видах косметики. Наибольшему воздействию подвержены люди, которые работают с тальком.

Множество исследований показали, что тальк повышает риск рака яичников при использовании на половых органах. В некоторых исследованиях тальк мог быть загрязнен канцерогенным асбестом. Поэтому причинно-следственная связь между тальком и раком не была доказана. Однако ВОЗ признала, что в определенных условиях он вещество может повышать риск опухолей.

Решение отнести тальк к возможным канцерогенам было основано на «ограниченных доказательствах» того, что тальк может вызывать рак яичников у людей. На крысах были получены «достаточные доказательства», а на клетках — «убедительные доказательства».

Компания Johnson & Johnson убрала детскую присыпку с рынка Северной Америки в 2020 году. Также она согласилась выплатить 700 миллионов долларов для урегулирования обвинений в том, что компания вводила клиентов в заблуждение относительно безопасности продуктов на основе талька.

Также МАИР отнесло акрилонитрил к вызывающим рак веществам. Агентство заявило, что доказана связь акрилонитрила с раком легких. Он используется для производства пластмасс, тканей для одежды, ковров и других потребительских товаров.

Ранее ученые связали жару с повышенным риском рака крови у детей.

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