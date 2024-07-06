Назван показатель глюкозы в анализе крови, который может говорить о предиабете

О предиабете может говорить уровень глюкозы натощак в капиллярной крови от 5,6 ммоль/л и не выше 6,1 ммоль/л. Такой уровень очень часто встречается у пациентов с избыточной массой тела или ожирением, об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь.

Предиабет — это раннее нарушение углеводного обмена, предшествующее развитию сахарного диабета 2 типа (СД2), при котором показатели гликемии уже превышают норму.

«У нас в среднем по популяции 6,9% людей имеют сахарный диабет, a 6,2% имеет предиабет. Распространенность сахарного диабета увеличивается с возрастом: с 2% у молодых до 15% у пожилых. А вот в США недавно появились данные по американской популяции, согласно которым около 24 миллионов людей в США имеют сахарный диабет, около десяти миллионов человек, имея сахарный диабет, но пока о нём не знают, и 115 миллионов человек имеет предиабет», – рассказала врач.

Самым распространенным осложнением при сахарном диабете является ишемическая болезнь сердца, которая вызывается сужением или блокированием кровеносных сосудов сердца. Сердечная мышца (миокард) испытывает кислородное голодание. При длительном течении диабета и длительной кислородной недостаточности развивается ишемия сердечной мышцы.

Стоит ли проверять свое сердце, если жалоб нет, какие анализы нужно сдать для ранней диагностики ССЗ, как правильно измерять артериальное давление и можно ли самостоятельно оценить свой сердечно-сосудистый (СС) риск — в интервью Ротарь «Газете.Ru».

Ранее была названа температура, при которой повышаются риски сердечно-сосудистых осложнений.