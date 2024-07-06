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Названы анализы для ранней диагностики болезней сердца

Врач Ротарь: для ранней диагностики болезней сердца нужно сдать два анализа

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Для ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо сдавать два анализа: на липидный спектр крови и уровень глюкозы. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь.

«Желательно сдать анализ на уровень холестерина, причем не общий холестерин, а липидный спектр, в котором есть «плохой» (ЛПНП – липопротеины низкой плотности) и «хороший» холестерин (ЛПВП – липопротеины высокой плотности). Для расчета риска от общего холестерина нужно отнять значение «хорошего» холестерина – ЛПВП, и у нас получается показатель неЛПВП», – рассказала врач.

Также важно сдавать анализ на уровень глюкозы в крови и постоянно измерять уровень давления. Для самостоятельного расчета рисков можно воспользоваться специальными сервисами.

«Шкала SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation) работает после 40 лет. Она помогает оценивать ранний риск возникновения ССЗ и рассчитать риск смерти у человека в результате осложнений, таких как инфаркт миокарда, инсульт или сердечная недостаточность. Сейчас уже разработана шкала SCORE2. Для того, чтобы ею пользоваться, нужно оценить в таблице риск, исходя из своего пола, возраста, статуса курения, уровня систолического артериального давления и уровня холестерина», – рассказала врач.

Стоит ли проверять свое сердце, если жалоб нет, какие анализы нужно сдать для ранней диагностики ССЗ, как правильно измерять артериальное давление и можно ли самостоятельно оценить свой сердечно-сосудистый (СС) риск — в интервью Ротарь «Газете.Ru».

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