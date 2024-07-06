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Описан случай, когда давление 120 на 80 может быть опасным

Врач Ротарь: для некоторых молодых девушек обычное давление может быть опасным

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Для людей, у которых всю жизнь было пониженное давление, его повышение до нормальных значений может быть опасным и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь.

«Пониженное давление ни на что не влияет у относительно здоровых людей. Чаще всего пониженное давление бывает у молодых девушек. Но тут есть один опасный момент. Вот вы, молодая девушка, у которой, допустим, – систолическое (в просторечии некорректно именуемое верхним) 90-100 мм рт.ст.. Но со временем оно из 90-100 может стать 120-130. Для такой девушки – это уже артериальная гипертония, хотя и входит в нормы для общей популяции», – объяснила специалист.

По ее словам, если низкое давление присуще человеку с молодости, то это неопасно, он может проходить с таким давлением до самой старости. Для людей, которые всю жизнь имели нормальное давление, цифра систолического артериального давления 140 уже считается повышенным давлением.

«Значение 139 — это еще предгипертония. У нас была интересная диссертационная работа, мы на уровне популяции изучали, какой процент людей в России имеет систолическое артериальное давление выше 120, но меньше 140 и что с ними происходит с течением времени. Мы выяснили, что в течение семи лет треть (38%) из этих пациентов перешли в артериальную гипертонию, где уже выше риск инсульта и инфаркта миокарда», – заключила врач.

Стоит ли проверять свое сердце, если жалоб нет, какие анализы нужно сдать для ранней диагностики ССЗ, как правильно измерять артериальное давление и можно ли самостоятельно оценить свой сердечно-сосудистый (СС) риск — в интервью Ротарь «Газете.Ru».

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