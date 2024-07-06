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Врач рассказал, сколько раз нужно мерить давление для точного результата

Врач Ротарь: давление нужно мерить три раза с интервалом в одну минуту

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Для получения точного результата нужно измерять давление на правой руке два-три раза с интервалом в одну минуту, об этом «Газете.Ru» рассказала практикующий врач-кардиолог, доктор медицинских наук, руководитель научной лаборатории в ФГБУ «НМИЦ им В.А. Алмазова» Минздрава РФ Оксана Ротарь.

«Согласно всем международным рекомендациям, нужно измерять артериальное давление 2-3 раза с интервалом в одну минуту на одной руке. Правильным результатом будет среднее значение между вторым и третьим измерениями. Это самые правдивые показания», — рассказала врач.

Ротарь также порекомендовала измерять давление на правой руке — это анатомически верно — и использовать автоматический тонометр.

«Он намного удобнее механического. Лучше, если в нем есть память, и можно передавать показания на смартфон. У меня был идеальный пациент, который пришел с измерением давления за последние пять лет с построенным графиком своего давления. И мы сейчас его лечим очень успешно. Запястным тонометром можно пользоваться, если расположить руку правильно. Тонометр нужно наложить на правое запястье, а руку положить на левое плечо. И, конечно, такой тонометр лучше измеряет давление в молодом возрасте, потому что в пожилом сосуды на запястье изменяются, из-за этого могут искажаться результаты измерений», — рассказала врач.

Стоит ли проверять свое сердце, если жалоб нет, какие анализы нужно сдать для ранней диагностики ССЗ, как правильно измерять артериальное давление и можно ли самостоятельно оценить свой сердечно-сосудистый риск — в интервью Ротарь «Газете.Ru».

Ранее врач рассказал, о чем говорит темный цвет мочи.

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