Ученые связали жару с повышенным риском рака крови у детей

Воздействие жары на беременных женщин может повышать риск рака крови у будущего ребенка. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health.

Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — самый распространенный вид рака у детей и подростков. Предыдущие исследования показали, что основа для его возникновения закладывается при внутриутробном развитии. Риск ОЛЛ у ребенка повышается, например, при воздействии загрязненного воздуха на беременную женщину.

Теперь ученые проанализировали данные шести тысяч детей с ОЛЛ и 300 тысяч здоровых детей. Они сравнили, как недельное воздействие температуры 30 или 10 градусов Цельсия влияет на риск лейкоза. Больше шансов заболеть было у детей, которые подверглись высоким температурам при внутриутробном развитии.

Работа впервые обнаружила связь между раком у детей и воздействием жары во время внутриутробного развития. Вред жары может объясняться повреждением клеток активными формами кислорода, изменением активности генов или воспалением. Результаты требуют подтверждения в будущих исследованиях.

Ранее ученые научились «перепрограммировать» раковые опухоли на саморазрушение.