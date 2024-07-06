Врач объяснила, как избежать обострения гастрита

Гастрит не проявляется болями. Периодическое усиление дискомфорта в области желудка вызывает другое состояние — функциональная диспепсия. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская.

«Гастрит — это воспаление слизистой оболочки желудка. Его обострение признано устаревшим понятием. Раньше за него принимали сезонное усиление жалоб на боли в области желудка. На самом деле гастрит — это бессимптомное заболевание, так как в слизистой желудка нет болевых рецепторов», — объяснила Левитская.

Гастрит не проявляется болями, но лечить его нужно. Чаще всего болезнь вызывается бактерией хеликобактер пилори. Реже гастрит связан с атакой иммунитета на клетки тела или забросом желчи в желудок. Едой спровоцировать гастрит невозможно, подчеркнула врач.

«Обычно боли в области желудка вызывает функциональная диспепсия — комплекс симптомов, включающий жжение в подложечной области (эпигастрии), ощущение переполнения в эпигастрии после еды и раннее насыщение. Эти признаки могут встречаться отдельно или вместе. Для постановки диагноза важно, чтобы симптомы сохранялись в течение восьми недель, а также нужно исключить органические заболевания, например, язву желудка», — рассказала Левитская.

Обострение функциональной диспепсии могут спровоцировать стресс, недосып, инфекции, курение. Определенная пища также может быть причиной, но у всех людей разные продукты-триггеры.

«Чтобы избежать обострения функциональной диспепсии, нельзя допускать больших пауз между приемами пищи, а есть нужно медленно. Холодные напитки и еда могут усилить симптомы. Алкоголь и жирную пищу тоже лучше минимизировать. Кофе и специи нужно ограничить, если человек отмечает ухудшение симптомов при их потреблении. Также может быть полезно обратиться к психотерапевту», — рассказала врач.

Первопричина функциональной диспепсии у части пациентов — повышенная выработка соляной кислоты в желудке, либо чувствительность к ней. У других людей тело желудка не может нормально расслабиться после еды. Из-за этого пища быстро попадает в выходной отдел желудка, он растягивается, и человек быстро насыщается.

«Еще одна причина функциональной диспепсии — чувствительность нервных окончаний желудка к растяжению. У здоровых людей оно не вызывает симптомов. При функциональной диспепсии растяжение может привести к дискомфорту. Повышенная чувствительность нервных окончаний ЖКТ встречается при других функциональных заболеваниях, например, при синдроме раздраженного кишечника», — объяснила Левитская.

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