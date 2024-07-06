Найден фактор риска плохой работы мозга у 40-летних

Стресс и малоподвижный образ жизни в 20 лет могут ухудшать работу мозга в среднем возрасте. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные 2,3 тысяч человек. Их возраст в начале наблюдения составлял от 18 до 30 лет. В следующие 18 лет они четыре раза сдавали кровь на маркер воспаления — С-реактивный белок (СРБ).

Чем сильнее было воспаление в молодости, тем хуже были результаты тестов на работу мозга в 40-50 лет. Воспалению способствуют ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, стресс, хронические заболевания.

В эксперименте 10% людей с низким уровнем воспаления медленнее обрабатывали информацию и запоминали факты. В группах среднего или высокого воспаления таких было 21% и 19% соответственно.

До этого ученые связывали воспаление у пожилых людей с деменцией. Новая работа впервые показала, что воспаление в молодости может влиять на работу мозга в среднем возрасте.

Авторы рекомендовали молодым людям отказаться от курения и уделять больше внимания физической активности.

Ранее ученые нашли молекулы, отвечающие за регенерацию клеток мозга.