Ученые выяснили, какие части кровеносных сосудов подвержены опасному расширению

Ученые из Института физиологии при Боннском университете (Германия) установили, что участки, где образуются аневризмы, изначально являются «слабыми местами» сосудистой стенки. Кроме того, аномальное расширение артерий чаще всего возникает на их жестких участках. Результаты исследования опубликованы в журнале Angiogenesis.

Ученые объяснили, что аневризма (аномальное выпячивание, формирующееся из-за ослабления артериальной стенки) чаще всего возникает на определенных участках крупных кровеносных сосудов, например, в эндотелии (слое плоских клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов) аорты брюшной полости. Разрыв аневризмы приводит к кровоизлиянию в мозг, вызывая серьезные осложнения, такие как геморрагический инсульт, повреждение нервной системы или летальный исход.

Чтобы выяснить, что отличает повторно поражаемые сосудистые области от других, ученые провели эксперимент на мышах. Они выделили 350 образцов отдельных клеток сосудистого эндотелия и проанализировали активность генов в участках аорты, где чаще образовывались аневризмы. Полученные данные затем сравнили с экспрессией генов в клетках, взятых из эндотелия не подверженных аневризме областей.

Результаты показали, что ряд генов действительно влияет на формирование внеклеточного матрикса, образование новых кровеносных сосудов и запуск некоторых воспалительных реакций. Комбинация таких параметров может быть фактором, определяющим место возникновения аневризмы. Также ученые выяснили, что аневризмы чаще развиваются на участках сосудах с жестким эндотелием.

Исследователи пришли к выводу, что участки, где часто образуются аневризмы, изначально являются «слабыми местами». Они предположили, что «ослабление» определенных участков сосудов может быть связано как с их механическими характеристиками, так и с наследуемой измененной активностью генов.

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