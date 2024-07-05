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Врач рассказала, как мясоедам снизить риск развития рака

Heathnews: в мясе слабой или средней прожарки меньше канцерогенов

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Кратковременная обжарка мяса при невысоких температурах без выделения дыма способствует накоплению в нем меньшего числа вызывающих рак веществ, таких как гетероциклические амины (ГАA) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Об этом изданию Healthnews рассказала дипломированный диетолог из США Эми Пендлтон Кей.

Врач объяснила, что гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, которые, помимо сильно прожаренного на гриле мяса, содержатся в выхлопных газах автомобилей, могут быть провокаторами различных видов рака, таких как рак толстой кишки, желудка, простаты и молочной железы.

По словам Пендлтон, однократное употребление жареного красного мяса не представляет угрозы здоровью. Однако любителям барбекю (или мяса, приготовленного другими способами обжарки) нужно следовать нескольким правилам для снижения риска развития рака. Диетолог объяснила, что мясо не стоит оставлять на гриле надолго — это повышает вероятность образования в нем большего числа канцерогенов. Также рекомендуется нарезать мясо на маленькие кусочки, чтобы сократить время приготовления, и не допускать его обугливания или образования дыма.

Для приготовления маринада врач советует использовать травы и специи, а также избегать добавления соусов на масляной основе. По возможности стоит выбирать постное мясо или обрезать видимые излишки жира перед приготовлением. Диетолог объяснила, что жирное мясо с большей вероятностью будет подгорать «дымиться», накапливая вызывающие рак вещества.

Ранее ученые научились «перепрограммировать» раковые опухоли на саморазрушение.

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