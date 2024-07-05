В России создан подталкиватель кормов, обеспечивающий круглосуточное питание сельхозживотных

В Казанском государственном аграрном университете разработан инновационный автономный подталкиватель кормов, который обеспечивает постоянную доступность корма для сельскохозяйственных животных в течение суток, что способствует их полноценному и сбалансированному питанию, а также поддержанию оптимального здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Казанском ГАУ.

«Разработанный нами автономный подталкиватель кормов эффективно решает насущную проблему недоступности части корма для животных. Зачастую в процессе кормления животные непроизвольно разбрасывают корм впереди себя, что впоследствии не позволяет им дотянуться до него. Это приводит к порче и потере ценного корма, недоеданию скота и, как следствие, развитию различных заболеваний. Наша инновационная разработка позволяет осуществлять равномерное кормление животных 24 часа в сутки, тем самым повышая их иммунитет, общее самочувствие и продуктивность», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры эксплуатации машин и оборудования Казанского ГАУ Раис Сабиров.

Питание устройства осуществляется от аккумуляторных батарей, обеспечивающих его автономную работу в течение 120 минут без необходимости подзарядки. Подталкиватель оснащен современными ультразвуковыми датчиками для детектирования препятствий, а также камерой, гироскопом и акселерометром для точного позиционирования с использованием машинного зрения и искусственного интеллекта. Программируемый электронный блок управления обрабатывает данные от сенсоров и осуществляет автономное передвижение устройства вдоль кормового стола согласно заданному алгоритму.

В настоящее время опытный образец проходит тщательное тестирование в реальных условиях животноводческих хозяйств. Благодаря оптимизации процесса кормления удается сократить потери ценного корма на 12%, а также снизить общие издержки фермерских хозяйств на 10%. Для крупных животноводческих предприятий эта экономия исчисляется десятками миллионов рублей в год.

Кроме того, обеспечение постоянного доступа животных к свежему корму способствует укреплению их иммунитета, повышению продуктивности и улучшению качества молока.

Немаловажным преимуществом российского автономного подталкивателя кормов является его более доступная цена по сравнению с зарубежными аналогами. Отечественная разработка будет стоить на 500 тысяч рублей дешевле.

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