Врач рассказала, к чему может привести половая активность после родов

Чаще всего беременность — это не противопоказание к половой жизни. Но после родов воздержание в течение нескольких недель обязательно, иначе возможны травмы и инфекции. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО Алина Степанова.

«Хотя для большинства беременных женщин половая активность безопасна, существуют осложнения, при которых она может представлять риск. Например, если у женщины есть угроза преждевременных родов, предлежание плаценты, укорочение длины шейки матки (истмико-цервикальная недостаточность) или преждевременное излитие околоплодных вод, врач может порекомендовать воздержание от половых контактов», — рассказала Степанова.

Воздержание необходимо и после родов. Должны восстановиться родовые пути, вагинальные мышцы и ткани, швы после эпизиотомии и разрывов.

«Послеродовые выделения (лохии) продолжаются несколько недель, увеличивая риск инфекций при ведении половой жизни. Кроме того, грудное вскармливание может вызывать сухость во влагалище», — объяснила врач.

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