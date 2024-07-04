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Ученые придумали, как спасти производство шоколада от изменений климата

Kew Bulletin: найдены новые какао-растения, устойчивые к высоким температурам

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HZB

Международная группа ученых из Бразилии, Ирландии и США обнаружила три новых вида растений, которые могут заменить обычные деревья какао в условиях меняющегося климата. Открытие позволит спасти мировое производство шоколада. Исследование опубликовано в научном журнале Kew Bulletin.

Специалисты обратили внимание на представителей растительного семейства Herrania — близких родственников рода Theobroma, в который входят какао-дервья.

Исследователи определили три вида в семействе Herrania: T. globosum, T. nervosum и T. schultesii. Команда детально изучила их листья, цветы и плоды.

«Тот факт, что недавно были обнаружены неизвестные виды, тесно связанные с Theobroma cacao, которые имеют огромное значение для производства шоколада и других продуктов, показывает, как много еще предстоит сделать для каталогизации огромного количества неизвестного биологического разнообразия на нашей планете», — отметил соавтор работы, доктор Джеймс Ричардсон из Калифорнийского университета.

Ученые подчеркнул, что в 2024 году мировые цены на какао успели вырасти втрое из-за плохих урожаев, вызванных длительной засухой в Западной Африке. Открытие новых видов расширит доступные генетические ресурсы, что позволит выращивать более устойчивые к нехватке воды и болезням растения.

Ранее эпидемия растительного вируса подставила под угрозу мировое производство шоколада.

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