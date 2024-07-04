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Ученые назвали причины трипофобии — необъяснимой боязни скоплений отверстий

EPS: отвращение к дырчатым узорам связано с боязнью инфекций и ядовитых существ

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Alena Charykova/Shutterstock/FOTODOM

Французские ученые из Университета Бургундии изучили эволюционные причины трипофобии — иррационального страха и неприятия скоплений отверстий. Исследование опубликовано в научном журнале Evolutionary Psychological Science (EPS).

Трипофобия может проявляться в виде чувства отвращения и тревоги при виде пчелиных сот и любых других структур, покрытых мелкими дырками. Хотя данный вид фобии официально не признан в диагностических руководствах, он широко распространен среди населения.

Специалисты выдвинули две основные гипотезы появления этой боязни. Согласно одной из них, трипофобные реакции возникли как побочный эффект эволюционной адаптации для избегания опасных существ. Многие ядовитые животные, такие как змеи и пауки, демонстрируют раскраску, напоминающую скопление отверстий.

Как показало исследование мозговой активности добровольцев, трипофобные узоры и изображения ядовитых животных вызывают в мозге схожие нейронные реакции — усиление раннего заднего негатива, связанного с автоматической обработкой опасной визуальной информации.

Этот нейронный ответ говорит о том, что отвращение к потенциальным угрозам глубоко укоренено в нашей нейронной системе.

Вторая гипотеза связывает трипофобию с избеганием кожных заболеваний. Многие кожные инфекции и эктопаразиты создают на теле узоры, напоминающие кластеры отверстий.
Исследования показывают, что люди с повышенной боязнью патогенов чаще испытывают трипофобию, что предполагает, что страх перед отверстиями связан с механизмами, эволюционно обусловленными для защиты от болезней.

Авторы статьи отметили, что когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное лечение эффективно помогают справиться с трипофобией.

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