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Ученые предложили создать новый сорт брокколи для борьбы с раком

НortRes: молекулярная селекция может усилить противораковые свойства брокколи

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Depositphotos

Ученые из Хунаньского сельскохозяйственного университета в Китае установили, что за производство противораковых соединений в составе брокколи отвечает ген MAM1. С помощью методов молекулярной селекции антиканцерогенный потенциал этого продукта можно усилить. Результаты исследования опубликованы в журнале Horticulture Research (HortRes).

Используя передовые технологии секвенирования, ученые сконструировали высокоточную карту генома брокколи в лаборатории и выделили ключевые гены, которые отвечают за синтез глюкозинолатов. Глюкозинолаты представляют собой природный класс органических соединений, которые содержат серу и азот и являются производными глюкозы и аминокислоты. Они обладают антиканцерогенными свойствами и участвуют в поддержании здоровья клеток и органов.

Исследователи установили, что важную роль в биосинтезе глюкозинолатов играет ген метилтиоалкилмалатсинтазы 1 (MAM1). При этом усиление его экспрессии (активности) способствует более значительному накоплению в брокколи глюкозинолатов.

По словам ученых, их открытие в будущем позволит специалистам разрабатывать сорта брокколи с улучшенными полезными свойствами с помощью методов молекулярной селекции. В частности, возможным станет выведение культур, обладающих усовершенствованным антиканцерогенным эффектом.

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