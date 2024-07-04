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У препаратов для похудения нашли опасный побочный эффект

JAMA Ophthalmology: применение Оземпика повышает риск потери зрения

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Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что применение препаратов для похудения, таких как Оземпик и Вегови, повышает риск развития редкого и потенциально приводящего к слепоте состояния, называемого неартериитной передней ишемической оптической нейропатией. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

По мере роста популярности инъекционных препаратов для похудения и лечения диабета на основе семаглутида (Оземпик и Вегови) за последние несколько лет увеличился список потенциально неблагоприятных побочных эффектов, которые эти лекарства могут оказывать. Некоторые исследования показали, что применение агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 — гормон, высвобождающийся в ответ на поступление пищи) может вызывать депрессию, гастропарез (паралич желудка) и выпадение волос.

В ходе нового исследования с участием 17 тысяч человек стало ясно, что применение Оземпика и Вегови потенциально может привести к слепоте. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья добровольцев и установили, в какое время им были назначены агонисты рецепторов GLP-1. Было обнаружено, что у использующих препараты для похудения на основе семаглутида чаще диагностировали неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (НАПИН).

НАПИН — редкое заболевание глаз, которое характеризуется безболезненной потерей зрения, односторонним его снижением или возникновением дефекта поля зрения. Это состояние вызывается уменьшением притока крови к головке зрительного нерва. Внезапная слепота, которая может развиться вследствие НАПИН, считается необратимой.

Ученые уточнили, что для подтверждения корректности таких результатов и выявления механизмов, лежащих в основе потенциальной потери зрения при приеме агонистов рецепторов GLP-1, необходимы дополнительные исследования. Авторы работы отметили, что полученные сведения могут повлиять на характер назначения препаратов для похудения пациентам с уже имеющимися нарушениями зрения, такими как глаукома.

Ранее ученые выяснили, какие антидепрессанты не приводят к увеличению веса.

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