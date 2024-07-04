Найден способ прогноза преждевременных родов у беременных с пневмониями

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания научились прогнозировать преждевременные роды путем определения в сыворотке крови маркеров воспалительного процесса и окислительного стресса у беременных с пневмониями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

У беременных в периферической крови методом обычного иммуноферментного анализа определяют содержание индикаторов уровня окислительного стресса (8-изопростана) и воспалительного процесса (12-гидроксиэйкозатетраеновой кислоты). Полученные значения используют для вычисления риска преждевременного наступления родов у женщин со среднетяжелым течением пневмонии или COVID-19 в третьем триместре.

«В качестве потенциального механизма неблагоприятных последствий COVID-19 нами был предложен окислительный стресс и воспаление. Удобным биомаркером окислительного стресса является 8-изопростан, стабильный продукт перекисного окисления липидов, а маркером воспалительного процесса – производная арахидоновой кислоты – 12-гидроксиэйкозатетраеновая кислота, которая играет важную роль в изменении возбудимости миометрия и сосудов матки во время беременности и процесса родоразрешения. Эти маркеры легли в основу разработанного нами способа», – рассказала «Газете.Ru» специалист центра Наталия Ишутина.

Прежде совокупность указанных признаков в прогнозировании преждевременных родов при пневмониях и COVID-19 не использовалась. Ранее для прогноза применялись методы, требующие анализа большого числа показателей, что делало процедуру трудоемкой и дорогостоящей. Кроме этого, они не были апробированы для инфекционной патологии, вызванной SARS-CoV-2.

Данный способ прошел клиническую апробацию. С его помощью проведено прогнозирование преждевременных родов у беременных с SARS-CoV-2-ассоциированной пневмонией. Правильный прогноз определялся в 89% случаев.

Ранее в России научились выявлять сердечную недостаточность на ранних стадиях.