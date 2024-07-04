Названа температура, при которой повышаются риски сердечно-сосудистых осложнений

Жара выше 26 градусов повышает риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений за счет изменения показателей гомеостаза организма, об этом «Газете.Ru» рассказала заведующая отделением, врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александра Зыкова.

«В условиях роста температуры окружающей среды происходит увеличение потоотделения, которое носит компенсаторный характер и направлено на стремление организма сохранить терморегуляцию. При этом повышается вязкость крови, что может влиять на систему свертывания, снижается объем циркулирующей крови (ОЦК). Снижению ОЦК также способствует и расширение подкожных вен нижних конечностей, рост гидрофильности тканей. Подобные эффекты наблюдаются при температуре окружающей среды уже выше 26 градусов. Усиленное потоотделение способствует развитию электролитных расстройств», – рассказала врач.

Изменение таких важных для организма показателей гомеостаза приводит к максимальному напряжению систем адаптации, что увеличивает риски развития сердечно-сосудистых осложнений.

«Важно отметить, что рост свертывающей активности, повышение вязкости крови, венозный застой ведут к росту риска венозных тромбозов. Особое внимание к своему здоровью должны проявлять пациенты с гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца, цереброваскулярной болезнью, нарушениями коагуляции, сахарным диабетом, нарушениями электролитного обмена, заболеваниями почек, ревматологическими заболеваниями, заболеваниями кожи, трофическими нарушениями, тревожностью и депрессией», – рассказала врач.

К росту температуры окружающей среды крайне внимательно необходимо относиться также пациентам с дерматологическими заболеваниями и трофическими нарушениями, сопровождаемыми нарушением целостности кожных покровов из-за высокого риска инфицирования.

По словам врача, рост температуры более 40 градусов ведет к тому, что организм теряет способность к удержанию терморегуляции, что приводит к прямому термическому повреждению органов и тканей.

Ранее в России научились выявлять сердечную недостаточность на ранних стадиях.