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В Намибии найдено «чудовище» с головой в форме сиденья унитаза

Nature: в Намибии нашли древнее существо с необычной формой головы

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Ученые обнаружили окаменелости вымершего огромного болотного хищника на юге Намибии, чей череп напоминает форму сиденья унитаза. Об этом говорится в их статье в научном журнале Nature.

Новый гигантский четвероногий хищник Gaiasia jennyae, обитавший в высоких палеоширотах раннего пермского периода примерно 280 миллионов лет назад, был найден группой палеонтологов. По данным исследователей, это существо жило в болотах, было значительно крупнее человека и могло достигать длиной до 2,5 метра, что делает его потенциально крупнейшим в своем роде.

Его особое строение челюстей позволяло ему успешно охотиться за добычей, делая его высшим хищником в экосистеме болот.

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Один из авторов исследования, Джейсон Пардо, отметил, что у хищника была большая плоская голова в форме сиденья унитаза, позволявшая ему широко открывать рот для поедания добычи. Он также обладал огромными клыками, а передняя часть рта представляла собой массивные зубы.

Открытие такого крупного хищника на крайнем юге Намибии свидетельствует о процветании экосистемы на границе каменноугольного и пермского периодов. Это открытие поможет ученым лучше понять изменения в природе и поддерживать разнообразие жизни на Земле.

В Намибии до сих пор богатая фауна, которая иногда представляет опасность для человека. Так, в прошлом году, брат спас девятилетнюю сестру, разжав челюсти крокодила.

Ранее в Намибии бегемот напал на туристов в лодке и откусил мотор.

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