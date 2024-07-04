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Чувство благодарности может продлить жизнь, выяснили ученые

JAMA Psychiatry: чувство благодарности повышает продолжительность жизни пожилых

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Shutterstock

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана установили, что у испытывающих благодарность пожилых людей риск летального исхода по любой причине снижен. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

В исследовании приняли участие 49 тысяч женщин. Средний возраст испытуемых составил 79 лет. Исследователи собрали информацию о здоровье участниц и предложили им пройти тест на благодарность, состоящий из шести вопросов. Испытуемых попросили согласиться или не согласиться с несколькими утверждениями, такими как «у меня есть многое, за что нужно быть благодарным». После получения ответов ученые приступили к периоду наблюдения за добровольцами, который длился около трех лет.

За время наблюдения из жизни ушли 4600 участниц. Ученые обнаружили, что у людей с самым высоким уровнем благодарности риск летального исхода от любой причины был ниже по сравнению с таковым у лиц, не испытывающих этого чувства. Благодарность, по словам исследователей, снижала вероятность ухода из жизни по причине болезней сердца, респираторных и нейродегенеративных заболеваний, различных инфекций и травм.

Ранее ученые нашли сочетание лекарств, продлевающих жизнь при болезни Альцгеймера.

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