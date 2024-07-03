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Большая красная свинья: ученые нашли древнейший рисунок в мире

Nature: в Индонезии обнаружили наскальное изображение возрастом 51 тыс. лет

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Science X Network

Международная группа археологов из Индонезии и Австралии нашла древнейшее в мире произведение повествовательного искусства в одной из индонезийских пещер. Там обнаружили небольшой рисунок возрастом не менее 51,2 тыс. лет. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Наскальное изображение выполнено красной краской и показывает большое животное, напоминающее свинью, а также три человеческих фигуры.

Специалисты отметили, что этот доисторический памятник на 7 тыс. лет старше предыдущего рекорда — рисунка со сценой охоты, найденной в другой пещере на территории Индонезии.
По словам археолога из австралийского Университета Гриффита Максима Обера, обнаруженное произведение впервые преодолело рубеж древности в 50 тыс. лет.

Ученый добавил, что первобытные жители Индонезии владели умением рассказывать истории посредством искусства в доисторические времена, что заставляет переосмыслить понимание когнитивной эволюции человека.

До недавнего времени считалось, что первое повествовательное искусство возникло в Европе. Статуя «человека-льва», найденная в Германии, датируется примерно 40 тыс. лет назад.

Ранее археологи обнаружили в Венесуэле древние наскальные рисунки неизвестной культуры.

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