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Заболеваемость раком полового члена может вырасти на 77% к 2050 году

The Conversation: заболеваемость раком пениса может вырасти на 77% к 2050 году

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Depositphotos

Количество случаев рака полового члена может вырасти на 77% к 2050 году. Об этом сообщает The Conversation.

Рак полового члена — редкое заболевание, но его частота растет. Некоторые эксперты считают, что заболеваемость может вырасти на 77% к 2050 году. Сильнее всего пострадают развивающиеся страны. Главным фактором риска признан возраст старше 50 лет, но также играют роль плохая гигиена, сужение крайней плоти и курение. У обрезанных при рождении рак пениса встречается редко.

В половине случаев рак полового члена связан с вирусом папилломы человека (ВПЧ) — самой частой половой инфекцией. Более 70% взрослых заражаются в начале половой жизни. Долгие годы ВПЧ может протекать без симптомов. Часто вирус вызывает бородавки или язвы.

Обнаружение рака полового члена часто затягивается из-за чувства вины или смущения мужчины. В тяжелых случаях может понадобиться ампутация пениса, а на ранних стадиях достаточно лазерной или микрохирургии.

ВПЧ типа 16 — один из самых канцерогенных вирусов. Он связан с раком полового члена, шейки матки, рта, горла, влагалища и ануса. Доказано, что вакцины против ВПЧ защищают от заражения и снижают риск рака шейки матки.

Ранее в человеческих пенисах были найдены семь видов микропластика

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