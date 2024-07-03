Ученые назвали лучшие способы отучить кота царапать мебель

Международная группа ученых под руководством ветеринаров из Университета Анкары в Турции изучила распространенную проблему кошачьего поведения — привычку питомцев точить когти о предметы в доме, приводя их в негодность. Специалисты дали несколько советов, как предотвратить порчу мебели, не обижая при этом любимцев. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Veterinary Science (FVS).

Команда уточнила, что кошачий инстинкт царапать разные поверхности — врожденная потребность, поэтому животное бесполезно ругать или наказывать за такое поведение.

Кроме того, существуют факторы, усиливающие вероятность того, что кот или кошка решат подрать ковер или диван.

По словам ученых, питомцы обычно точат когти в состоянии стресса. Он может быть вызван присутствием маленьких детей или длительной игрой.

Специалисты рекомендуют заботиться о спокойствии любимцев, размещая когтеточки рядом с их местами отдыха, а также обустраивая им в доме укрытия и высокие места для наблюдений.

Еще одним хорошим способом отвлечь кота от царапания мебели служит несколько коротких сессий игр, имитирующих сценарии охоты. Это поможет снизить стресс питомца и сделает его более довольным и спокойным.

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