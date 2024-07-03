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Ученые рассказали, как сохранить здоровье в возрасте 70 лет

ASN: правильное питание в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье пожилых

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Shutterstock

Ученые из Американского общества питания (сообщества профессиональных исследователей и практиков в области диетологии) установили, что соблюдение принципов правильного питания в возрасте 40 лет помогает сохранить здоровье и качество жизни по достижении 70 лет. Результаты исследования опубликованы на сайте American Society for Nutrition (ASN).

В исследовании приняли участие 106 тысяч человек, наблюдение за которыми велось в период с 1986 по 2016 год. На момент начала участия все добровольцы были старше 39 лет и не страдали хроническими заболеваниями. Каждые четыре года они заполняли анкеты о своем рационе и состоянии здоровья.

К 2016 году только 9,2% участников достигли семидесятилетнего возраста, сохранив хорошее физическое, когнитивное и психическое благополучие. При детальном изучении образа жизни и пищевых привычек этой «группы здорового старения» ученые установили, что приверженность нескольким диетам в наибольшей степени коррелировала с крепким здоровьем в пожилом возрасте.

В частности, с самыми высокими уровнями благополучия было связано питание по системе AHEI (Alternate Healthy Eating Index, альтернативного индекса здорового питания). Эта диета была разработана ведущими экспертами по питанию в США. Питание по индексу AHEI предполагает активное потребление овощей, цельных фруктов, цельного зерна и орехов, а также ограничение в рационе сладких напитков, красного мяса, трансжиров, полиненасыщенных жиров, натрия и алкоголя.

Ученые уточнили, что у людей с высоким индексом альтернативного здорового питания вероятность достижения здорового старения была на 84% выше, чем у тех, кто не следовал таким рекомендациям.

Высокие баллы в соответствии с эмпирическим диетическим индексом гиперинсулинемии (EDIH) повышали шансы на старение без хронических заболеваний на 78%. Принципы таких диетических рекомендаций схожи с AHEI и направлены на профилактику метаболических заболеваний, таких как сахарный диабет.

Исследователи добавили, что другими эффективными подходами к сохранению здоровья были средиземноморская диета (потребление растительной пищи и полезных жиров из оливкового масла, сыра, рыбы и молочных продуктов), здоровая растительная диета и диета планетарного здоровья (сокращение животного белка в рационе в пользу растительного).

Ранее был назван овощ, снижающий риск развития рака и болезней сердца.

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