Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили неожиданное полезное свойство сои

Health News: продукты из сои улучшают когнитивные способности детей

close
100%
Shutterstock

Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США) обнаружили, что потребление большого количества соевых продуктов улучшает мыслительные способности и внимание у детей. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, на которой опубликованы результаты исследования.

В исследовании приняли участие 128 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Ученые проанализировали информацию из записей о семидневном рационе питания испытуемых для определения количества потребляемых макроэлементов, микроэлементов, витаминов и изофлавонов. Изофлавоны — это полезные природные соединения, которыми богаты соевые бобы и продукты из них (тофу, соевые йогурты и мясо).

В ходе второго этапа ученые оценили общие интеллектуальные способности детей с помощью специальных письменных тестов. Также измерялась способность участников к концентрации внимания. Для этого испытуемых попросили пройти компьютеризированное задание, известное как задача Фланкера Эриксена. Для измерения скорости обработки информации и внимания использовалась электроэнцефалография (ЭЭГ). Этот метод основан на оценке функции мозга путем регистрации его электрической активности.

Результаты показали, что в целом дети потребляли небольшое количество соевых продуктов, содержащих изофлавоны. Однако участники с большей долей такой пищи в рационе демонстрировали более быструю реакцию во время выполнения заданий на внимание и повышенную скорость обработки информации. Тем не менее, не было обнаружено никакой связи между потреблением изофлавонов сои и общими интеллектуальными способностями.

Ранее были названы белковые продукты, снижающие риск развития рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами