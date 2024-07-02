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Врач рассказала, каким людям нельзя есть квашеные продукты

Daily Mail: при ослаблении иммунитета нельзя увлекаться квашеными продуктами

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Thomas Peter/Reuters

Людям с ослабленной иммунной системой (тем, кто проходит химиотерапию или реципиентам донорских органов), а также лицам с расстройствами пищеварения — синдромом раздраженного кишечника (СРК) и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) следует избегать употребления ферментированных продуктов, таких как квашеная капуста. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Бахи Ван де Бор.

Ферментированными  называют  продукты, которые получаются в результате процесса микробной  ферментации. Другими словами, они подвергаются воздействию различных бактерий в закрытой емкости, в результате чего получается уникальная по вкусовым качествам и свойствам  пища.  Некоторые ферментированные продукты, такие как йогурты, квашеные овощи и кефир, содержат пробиотики — штаммы бактерий, полезные для здоровья кишечника.

Однако некоторым людям, особенно лицам с ослабленной иммунной системой, следует с осторожностью относиться к их употреблению. Диетолог объяснила, что некоторые ферментированные продукты, такие как кимчи (ферментированные овощи, чаще всего пекинская капуста) и сыры ручной работы, содержат бактерии, устойчивые к антибиотикам.

Устойчивость  к  противомикробным препаратам возникает, когда  микробы  развивают механизмы, которые защищают их от воздействия лекарств. Их попадание в организм может быть опасным. Например, штамм бактерий под названием Weissella может стать причиной развития эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца) и остеомиелита (гнойно-некротического процесса, развивающегося в кости и костном мозге).

Отмечается, что наиболее высокому риску заражения такими патогенными бактериями подвергаются люди, которые проходят химиотерапию или пересадку донорских внутренних органов.

Врач добавила, что людям с расстройствами пищеварения, такими как синдром раздраженного кишечника (СРК), и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) также стоит с осторожностью употреблять ферментированные и кисло-молочные продукты. Дело в том, что при СРК и ВЗК повышает риск сильного вздутия живота, которое может быть очень болезненным.

При переваривании пробиотики выделяют небольшие белковые молекулы, которые уничтожают вредные кишечные бактерии и грибки. Этот процесс приводит к выделению газов в желудочно-кишечном тракте и вздутию живота.

Ранее врач перечислил привычки, помогающие защититься от рака простаты.

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