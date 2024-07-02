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Ученые назвали причину популярности видео природных катастроф в соцсетях

EnvHaz: люди смотрят кадры штормов и ураганов, чтобы оценить собственные риски

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Steve Helber/AP

Британские ученые из Плимутского университета выяснили причину популярности видеороликов с природными катастрофами в социальных сетях. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Hazards (EnvHaz).

Команда сосредоточилась на прямых трансляциях урагана «Ирма» в 2017 году, шторма «Иэн» в 2022 году и ураганов «Дадли», «Юнис» и «Франклин» в 2022 году. Они представляли собой 65 часов видеоматериалов, которые просмотрели более 1,8 млн человек и оставили более 14,3 тыс. комментариев.

С помощью детального анализа комментариев зрителей исследователи выяснили, что в пострадавших от ударов стихии районах пользователи обсуждали вопросы эвакуации и других действий, связанных с текущей ситуацией.

Другая группа зрителей пользовалась трансляциями для общения с людьми в зоне бедствия и выражения им поддержки.

«Вы можете предположить, что люди просто хотят посмотреть на захватывающие события в онлайне. Но их мотивы зачастую сложнее. Кадры экстремальных погодных явлений служат маркером, который используют для проверки понимания того, насколько значимым оказалось происшествие, какие оно несет опасности, а также в качестве места для обмена опытом действий в подобной ситуации», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Саймон Дикинсон.

Научная работа также показала, что люди стремятся узнать больше о научных данных, лежащих в основе происходящего. Это подчеркивает необходимость дальнейшей работы по изучению того, как общество использует новые технологии для оценки риска опасностей.

Ранее ученые предупредили о риске сильнейших ураганов в 2024 году.

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