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Ученые предупредили о приближении звездного взрыва, который будет видно с Земли

AAVSO: двойная звезда в созвездии Северной Короны взорвется в ближайшие месяцы

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NASA

Жители Земли в скором времени смогут увидеть редкое астрономическое событие — звездный взрыв, заметный невооруженным глазом. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации наблюдателей переменных звезд (AAVSO).

Согласно расчетам специалистов, звезда T Coronae Borealis (T CrB) в созвездии Северной Короны в ближайшие месяцы ярко вспыхнет в ночном небе.

T CrB — двойная звездная система в 3 тыс. световых лет от Земли. Она состоит из белого карлика и красного гиганта. Эта система называется повторяющейся новой, что означает, что она взрывается регулярно. Новые отличаются от сверхновой периодичностью, поскольку при превращении звезды в сверхновую она прекращает свое существование.

Как показали наблюдения, T CrB взрывается каждые 79-80 лет. Последний раз вспышка происходила в 1946 году.

В марте 2023 года наблюдатели из AAVSO заметили так называемый «предвспышечный провал» яркости T CrB, указывающий на приближение нового взрыва.

Как только T CrB станет новой, она должна появиться как чрезвычайно яркая звезда на ночном небе, и вы сможете наблюдать эту яркость около недели.

Чтобы увидеть редкое событие, нужно найти на небе созвездии Северной Короны. Оно выглядит как небольшая подкова, расположенная между созвездиями Геркулеса и Волопаса.

Ранее ученые выяснили причину термоядерных взрывов белых карликов в двойных системах.

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