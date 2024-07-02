Ученые наши в Венесуэле древние наскальные рисунки неизвестной культуры

Венесуэльские арехологи из Уинверситета имени Симона Боливара в Каракасе нашли 20 памятников наскального искусства возрастатом более 4 тыс. лет. Эти произведения принадлежали ранее неизвестной культуре. Исследование опубликовано в научном журнале Rock Art Research (RAR).

Группа ученых сделала открытие на территории национального парка Канайма на юго-востоке страны. По словам специалистов, открытые изображения отличались от других работ древних художников, которые до этого обнаруживали в различных регионах Южной Америки.

Некоторые из произведений в Канайме напоминали пиктограммы, выполненные красной краской. Они изображали геометрические мотивы, такие как линии точек, ряды крестиков, звездообразные узоры и прямые, которые соединяли различные элементы в общую картину.

Наряду с ними археологи нашли более узнаваемые объекты, включая листву и человеческие фигуры.

Исследователи отметили, что пока не могут расшифровать смысл геометрических узоров. Специалисты считают, что пиктограммы имели ритуальное значение и относились к различным событиям: рождению, болезням, обновлению природы, охоте и так далее.

По словам руководителя проекта, археолога Хосе Мигеля Перес-Гомеса, национальный парк Канайма в прошлом мог быть местом зарождения древних культур, которые затем распространились по южноамериканскому континенту.

Ранее ученые нашли в Южной Америке крупнейший в мире наскальный рисунок длиной около 42 метров.