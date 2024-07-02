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Врач рассказал, о чем говорит темный цвет мочи

Врач Белопольский: темный цвет мочи может указывать на урологические заболевания

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Цвет мочи – один из главных показателей состояния мочевыводящей системы. В норме – цвет мочи должен быть светло-желтый, если моча приобретает коричневый или красноватый оттенок, – это указывает на наличие урологических заболеваний, рассказал «Газете.Ru» врач-уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Изменения цвета мочи характерно при многих урологических заболеваниях: мочекаменной болезни, цистите, пиелонефрите, простатите, инфекций передающихся половым путем, инфицировании мочевыводящих путей. При таких заболеваниях, как цистит, – моча меняет цвет на темно-желтый или становится мутной, при мочекаменной болезни – моча темная, густая с примесью крови, то есть имеет красноватый или красный цвет, при заболеваниях инфекционного характера (инфекции передающиеся половым путем, инфекции мочевыводящих путей) – цвет мочи коричневый или темно-коричневый», – объяснил врач.

Также цвет мочи может измениться на фоне приема некоторых лекарственных средств или недостаточного употребления жидкости. В этом случае небольшое потемнение цвета мочи можно считать нормой.

По словам специалиста, в иных случаях при изменении цвета мочи необходимо обратиться к врачу урологу для своевременной диагностики и выявления причин. Также возможно понадобятся консультации смежных специалистов: гинеколога и эндокринолога.

«Как правило, подход к лечению индивидуальный и зависит как от степени поражения мочевыводящей системы, так и от многих других факторов. Лечение назначается на основании полученных результатов обследования. Существуют специализированные урологические препараты на растительной основе для нормализации акта мочеиспускания, цвета мочи и специализированная терапия химическими препаратами, а также физиотерапевтические методы лечения», – рассказал врач.

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